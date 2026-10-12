Kilis\'te Suriye\'den gelen toz görüş mesafesini düşürdü, sürücüler kontrollü ilerliyor

Kilis'te Suriye'den gelen toz görüş mesafesini düşürdü, sürücüler kontrollü ilerliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te Suriye üzerinden gelen toz taşınımı kent merkezinde yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü, sürücüler kontrollü ilerliyor. Meteorolojiye göre toz taşınımı yarın öğleye kadar yer yer yoğun sürecek; hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
Kilis'te Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, güneyden esen rüzgarın etkisiyle kent merkezinde yoğun şekilde etkili olurken, görüş mesafesi düştü.
Kentte yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de kontrollü şekilde ilerliyor.
Kentte yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de kontrollü şekilde ilerliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kilis'te toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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