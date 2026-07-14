Kilis'te Yangın Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Kilis'te Yangın Önlemleri Artırıldı

Kilis\'te Yangın Önlemleri Artırıldı
14.07.2026 14:05
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Kilis Jandarma, yaz aylarında artan yangın riskine karşı önleyici tedbirler aldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve ekin hasadının başlaması nedeniyle meydana gelebilecek orman, anız ve örtü yangınlarına karşı tedbirlerini artırdı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, muhtemel yangınların önlenmesi amacıyla önleyici tedbirler alındı. Bu kapsamda ormanlık alanlar, mesire yerleri ve tarım arazilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde motorlu ve yaya devriye faaliyetleri artırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından özellikle anız yakma, bağ ve bahçe temizliği ile kontrolsüz ateş yakılmasının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor. Köylerde camilerden uyarı anonsları yapılırken, jandarma devriye araçlarından da yerleşim yerleri ve riskli bölgelerde sesli anonslarla vatandaşlar uyarılıyor.

Muhtarlar ve vatandaşlarla koordinasyon sağlanarak erken ihbar mekanizması güçlendirilirken, şüpheli durumların ve duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ivedilikle ihbarda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, meydana gelebilecek yangınların başlamadan önlenmesi, doğal yaşam ve orman varlığının korunması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Kilis, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kilis'te Yangın Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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