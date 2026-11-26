Kırıkkale Belediyesi ekipleri, 513. Sokak'ta 400 metrelik içme suyu hattını yenileyerek bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çalılıöz Mahallesi'ndeki 513. Sokak'ta 250 metre uzunluğundaki sokakta ana isale hattı ve abone bağlantıları dahil toplam 400 metrelik içme suyu hattı yenilendi. Sokağa 500 metre bordür ve 700 metrekare kilit parke taşı döşenmesi planlanıyor. Yolun asfaltlanmasında ise 400 ton sıcak asfalt kullanılacak.