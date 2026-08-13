Kırıkkale'de Perseid Meteor Yağmuru
Kırıkkale'de Perseid meteor yağmuru gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Kırıkkale'de gece saatlerinde Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
Kırıkkale belirli aralıklarla görülen Perseid meteorları, gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturdu. Şehir ışıklarının az olduğu bölgelerde daha net görülebilen meteor geçişleri, objektiflere yansıdı. Meteorlar, karanlık gökyüzünde oluşturdukları parlak izlerle dikkat çekti. Gökyüzünde saniyeler içinde kaybolan ışık izleri görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İHA
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