Kırklareli'de Süne Zararlısına İlaçlı Mücadele Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'de Süne Zararlısına İlaçlı Mücadele Başlıyor

Kırklareli\'de Süne Zararlısına İlaçlı Mücadele Başlıyor
09.06.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü, süne zararlısına karşı ilaçlı mücadeleye 8 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan süne zararlısına karşı ilaçlı mücadele kararı alındığını duyurdu.

Süne nimf sürveyi çalışmaları sonucunda Kırklareli merkez ilçeye bağlı Üsküp beldesinde zararlının ekonomik zarar eşiğine ulaşması nedeniyle üreticilerin ilaçlı mücadeleye başlaması istendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, süne nimf sürveyi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen arazi kontrolleri ve teknik incelemeler sonucunda zirai mücadelenin başarılı şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilaçlama kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Üsküp beldesinde süne zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, süne zararlısının özellikle buğday başta olmak üzere hububat ürünlerinde ciddi kalite ve verim kayıplarına yol açabildiğine dikkat çekerek, zamanında yapılacak mücadelenin ürün kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üreticilerin ilaçlama çalışmalarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiği belirtilirken, ilaçlama döneminde arıcılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için arı yetiştiricilerinin de gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin teknik personelin yönlendirmelerine uymalarının ve belirlenen süre içerisinde mücadeleyi tamamlamalarının bölgedeki hububat üretiminin korunması açısından önemli olduğunu kaydetti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Çiftçilik, Ekonomi, Kalite, Üsküp, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kırklareli'de Süne Zararlısına İlaçlı Mücadele Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

11:28
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: 14.00’te genel merkezdeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'e gitmiyor: 14.00'te genel merkezdeyiz
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:39:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Süne Zararlısına İlaçlı Mücadele Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.