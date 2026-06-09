Kırklareli\'de Süne Zararlısına İlaçlı Mücadele Başlıyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan süne zararlısına karşı ilaçlı mücadele kararı alındığını duyurdu.

Süne nimf sürveyi çalışmaları sonucunda Kırklareli merkez ilçeye bağlı Üsküp beldesinde zararlının ekonomik zarar eşiğine ulaşması nedeniyle üreticilerin ilaçlı mücadeleye başlaması istendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, süne nimf sürveyi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen arazi kontrolleri ve teknik incelemeler sonucunda zirai mücadelenin başarılı şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilaçlama kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Üsküp beldesinde süne zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, süne zararlısının özellikle buğday başta olmak üzere hububat ürünlerinde ciddi kalite ve verim kayıplarına yol açabildiğine dikkat çekerek, zamanında yapılacak mücadelenin ürün kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üreticilerin ilaçlama çalışmalarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiği belirtilirken, ilaçlama döneminde arıcılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için arı yetiştiricilerinin de gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin teknik personelin yönlendirmelerine uymalarının ve belirlenen süre içerisinde mücadeleyi tamamlamalarının bölgedeki hububat üretiminin korunması açısından önemli olduğunu kaydetti. - KIRKLARELİ