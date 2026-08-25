Kızılçukur-Alınören Yolu Sıcak Asfaltla Yenileniyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur ve Alınören köyleri arasındaki yolun kalan 2,5 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirtaş ve İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Çümen ile İsmail Demir, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Toplam 5 kilometrelik yolun diğer 2,5 kilometrelik bölümüne geçtiğimiz yıl sıcak asfalt serimi yapılmıştı. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla Kızılçukur ile Alınören köyleri arasındaki yolun tamamı sıcak asfalta kavuşmuş olacak.

Kaymakam Erkan Atam, çalışmaların köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasına katkı sunmak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Atam, ilçe ve köylere kazandırılan hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.