Kızılinler'de Porsuk Çayı kıyısı yazın son günlerinde piknikçilerle doldu - Son Dakika
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Kızılinler'de Porsuk Çayı kıyısı yazın son günlerinde piknikçilerle doldu

Kızılinler\'de Porsuk Çayı kıyısı yazın son günlerinde piknikçilerle doldu
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Eskişehir Tepebaşı'daki Kızılinler Mahallesi'nde Porsuk Çayı kıyısı, yaz mevsiminin son günlerinde vatandaşların uğrak noktası oldu. Ağaç gölgelerinde piknik yapan ailelerin oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi'nde Porsuk Çayı'nın kıyısına gelen vatandaşlar, yaz mevsiminin son günlerini doğada vakit geçirerek değerlendirdi. Cıvıl cıvıl ortam dron ile havadan görüntülendi.

Tepebaşı ilçesindeki Kızılinler Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kıyısı, yaz mevsiminin son günlerinde vatandaşların uğrak noktası oldu. Sıcak havaları ve hafta sonunu fırsat bilen genellikle ailelerden oluşan çok sayıda kişi, ağaç gölgelerinde piknik yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Yoğunluğun oluştuğu bölgedeki renkli görüntüler, drone ile havadan kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kızılinler'de Porsuk Çayı kıyısı yazın son günlerinde piknikçilerle doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılinler'de Porsuk Çayı kıyısı yazın son günlerinde piknikçilerle doldu - Son Dakika
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