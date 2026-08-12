Cezası dudak uçuklatan kum zambakları, çöpler arasında güzelliğini yitirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahillerinde yetişen ve koparılması halinde 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilen kum zambaklarının bulunduğu alanlar bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kum zambaklarının bulunduğu sahilde çöplerin birikmesi, bitkilerin korunmasına yönelik uyarı tabelasının ise soluk ve eğik olması dikkat çekiyor.

Yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor. Endemik bitki türü olan kum zambakları Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eylemin ise yaklaşık 700 bin liralık cezası bulunuyor.

Koparmanın cezası 700 bin lira olan kum zambakları çöpler arasında

Kocaali sahillerinde doğal olarak yetişen kum zambakları, yaz aylarında çiçek açarak sahile farklı bir görünüm kazandırıyor. Ancak korunması gereken kum zambaklarının bulunduğu alanların bakımsız hali, çevredeki çöpler ve işlevini yitirmiş uyarı tabelası dikkat çekiyor. Yaz aylarında yoğun ilgi gören Kocaali sahillerinde, kum zambaklarının bulunduğu alanların çöplerle kaplandığı ve çiçeklerin güzelliğinin gölgede kaldığı görüldü.

"Burası gerçekten çok bakımsız ve bu çiçeklere hiç önem verilmiyor"

Ankara'dan kızının yanına ziyarete gelen ve kızının kum zambakları için uyarıda bulunduğunu belirten Necip Ercan, "Denize giderken kızım bu çiçeklere gerekli dikkati göstermemi çiçeklerin değerli ve cezası olduğunu söyledi. Bunların bölgesel olduğunu, solup yeniden açtığını öğrendim. Bu çiçeğin ismini çok duydum ama hiç görmedim. Bu çiçeğin ne olduğunu merak ettim ve sağlık alanında mı kullanılıyor diye kızıma sordum o da bana sadece değerli olduğunu söyledi. Bu çiçekler değerli ama diğer çiçekler neden bu kadar değer görmüyor bilmiyorum. Burada belediye başkanı var mı, yok mu bilmiyorum. Burası gerçekten çok bakımsız ve bu çiçeklere hiç önem verilmiyor. Bakımı nasıl oluyor onu da bilmiyorum tabi ama bunlara bir sınır gerekiyor. Bu çiçeklerin tarihçesini, nereden geliyor, ne işe yarıyor, neden değerli olduğunu belirten bir tabela olması gerekiyor. Tarımsal bir prosedürü olmalı ve kendi hallerinde bırakılmamalı diye düşünüyorum. Bunlara Kocaali Belediyesinin ve tabi halkın çok büyük önem göstermesi gerekiyor" dedi.

"Bu çiçeğe zarar vermenin cezası yaklaşık 700 bin lira civarında"

Kum zambakları hakkında teknik bilgi veren Sezgin Genç, "Mevsimsel olarak temmuz ayının sonralarında başlayıp eylül ayının ortalarına kadar çiçek açıyor. Boyları ise yaklaşık olarak 40 santimetre civarında ve aroması çok güçlüdür. Bu konuda çok bilgili insan yok ve özen gösterilmesi için sıklıkla koparılmakta. 2026 yılı itibari ile bildiğim kadarıyla bu çiçeğe zarar vermenin cezası yaklaşık 700 bin lira civarında. Bunlarla ilgili gerekli önlemlerin daha sık alınması ve detaylı koruma altına alınması önemli. Nesli tükenmekte olan bu bitkinin koparılması, bir yerden başka bir yere aktarılması yasaklanmıştır. Endemik bu bitkinin sık aralıklarla olan tabelalarla kontrol altına alınması gerekir ve bu şekilde çoğaltılabilir. Koparılması yasak doğru ama neden koparılması yasak olduğu hakkında vatandaşların çoğunun bilgisi yok. Bu konuda daha çok bilinçlendirilmesi gerekiyor insanların" diye konuştu.