Gebze bölgesindeki kavşaklar yenilenecek - Son Dakika
27.05.2026 10:21  Güncelleme: 10:22
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki kavşaklarda güvenlik ve konfor için düzenleme yapacak. İhale 18 Haziran'da.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki muhtelif kavşaklarda kapsamlı düzenleme ve bakım çalışması yapacak.

Kentin batı yakasında vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda trafiğin yükünü çeken kavşakların elden geçirilmesi için "Batı Bölgesi (Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası İlçeleri) Muhtelif Kavşak Yapılması" ihalesine çıkılacak.

Yol ve Bakım Batı Bölgesi Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ihale, 18 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Çalışmalar 540 günde tamamlanacak

EKAP üzerinden tekliflerin alınacağı ihaleyi kazanan firmaya sözleşmenin ardından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Bölgedeki kavşakların düzenleme, bakım ve onarım işlerinin yer tesliminden itibaren 540 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor.

Proje dahilinde 100 bin metreküp yarma ve 21 bin metreküp trimer kazısı gerçekleştirilecek. Güzergahlara 50 bin ton plent-miks temel, 10 bin 500 ton bitümlü sıcak temel, 33 bin 750 ton binder tabakası, 27 bin 250 ton aşınma tabakası, 2 bin ton asfalt yama ve 31 bin 750 metrekare mineral parke döşenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 10:35:52. #7.12#
