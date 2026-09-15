Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 40'a yükseldi - Son Dakika
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Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 40'a yükseldi

Kocaeli\'de Yuvacık Barajı\'nda doluluk yüzde 40\'a yükseldi
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Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40, Namazgah Barajı'nda ise yüzde 53 olarak ölçüldü. Yaz döneminde yağışların yeterli düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle barajdaki su seviyesi yakından takip edilirken, geçen yıl 8 Eylül'de bu oran yüzde 31 seviyesindeydi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40 olarak ölçülürken, Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti.

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı'nda mevcut su miktarı 20,57 milyon metreküp olarak hesaplandı. Bu verilere göre barajdaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinde ölçüldü. Yaz döneminde yağışların yeterli düzeyde gerçekleşmemesi su havzalarındaki hareketliliği yakından takip ettirirken, geçtiğimiz yıl 8 Eylül'de ise barajdaki su seviyesi yüzde 31 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, yine İSU verilerine göre, kentin diğer önemli su kaynaklarından Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 53 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Eylül, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 40'a yükseldi - Son Dakika

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