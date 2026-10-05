Kocaeli İzmit\'te çöp konteyneri çevresine bırakılan atıklar kaldırıma taştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteynerinin çevresine bırakılan kullanılmış ev eşyaları ve çeşitli atıklar kaldırıma taştı. Yaya geçişini zorlaştıran ve çevre kirliliğine sebep olan görüntü, sokak estetiğini de olumsuz etkiliyor.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki çöp konteynerinin çevresinde oluşan görüntü, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kullanılmış ev eşyalarından çuvallara kadar çok sayıda atığın gelişigüzel bırakıldığı alan, zamanla adeta açık hava çöplüğüne dönüşürken, çevredeki iş yerlerinde faaliyet gösteren esnaf da durumdan şikayetçi.

"Bıktık usandık"

Yaya geçişinin de zorlaştığı bölgede esnaflık yapan Musa Aslanbaba, sorunun yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini söyledi. Aslanbaba, "Çöpü buraya atan şahıslardan bıktık usandık. Bu çöpler böyle dağ gibi oluyor. Bu şahıslar her 2-3 günde bir burayı böyle dolduruyorlar. Yukarılardan malzeme atıyorlar. Polis de çağırdık. Arabamızın üzerine bardak atıyorlar. Her şeyi attılar yukarılardan. Yan komşumun da aracının ön camı kırıldı. Bunun bir çaresi bulunması lazım" dedi.

İzmit Belediyesi'ne de şikayette bulunduklarını aktaran Aslanbaba, ekiplerin bölgeye gelerek temizlik yaptığını ancak sorunun kısa süre içerisinde tekrarlandığını ifade ederek, "Belediye ekipleri 'Bu bina sahiplerine ceza uygulayacağız' diyor ama sadece sözde kalıyor. İnşallah yetkililer bunu duyar da yardımcı olurlar" diye konuştu.

"Çöpler hep toplanıyor ancak yeniden bırakılıyor"

Sorunun yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini dile getiren Aslanbaba şöyle devam etti:

"Ben bu bölgeye geleli 3 sene oldu, 2 yıldır da bu sorun devam ediyor. Kamyonlar sürekli geliyor, belediye ekipleri çalışıyor aslında ama belediye de yetişemiyor ki bunlara. Bir çare bulunması lazım. Çöpler hep toplanıyor ancak yeniden bırakılıyor. Atıkları bu binada yaşayan kişiler çıkarıyor. Bunlar atıkları kendi evlerinden getiriyorlar. Yaklaşık 10 gün kullanıyorlar, bir 10 gün sonra atıyorlar. Her 10 günde bir oluyor bu olay. Bu kişiler de yabancı uyruklu, onlar genelde bu tarz çöpleri atıyorlar ve dillerini de anlamıyoruz."