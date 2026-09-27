Kocaeli Valiliği, Batı Karadeniz'in batısında denizlerde yarın fırtına uyarısı yaptı

Kocaeli Valiliği, Batı Karadeniz'in batısı için denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, denizlerde yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Rüzgarın, Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.