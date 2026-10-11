Konya Beyşehir Gölyaka'da elma ihracatı sürerken ceviz hasadı da devam ediyor - Son Dakika
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Konya Beyşehir Gölyaka'da elma ihracatı sürerken ceviz hasadı da devam ediyor

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Konya Beyşehir Gölyaka\'da elma ihracatı sürerken ceviz hasadı da devam ediyor
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Konya Beyşehir'deki Gölyaka Mahallesi'nde elma ve ceviz hasadı sürüyor. İhracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderilen yüksek aromalı elmalar üreticilere gelir sağlarken, cevizler özel makinelerde işleniyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan Gölyaka Mahallesi'nde bahçelerde elma ve ceviz hasadı devam ediyor.

Son yıllarda elma üretimiyle adından söz ettiren Gölyaka Mahallesi'nde, olgunlaşan elmaların toplanması için bahçelerde yoğun çalışma yürütülüyor. Yüksek aroma değeriyle alıcı bulan ve ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışı pazara da gönderilen Gölyaka elmaları, bölgedeki üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Elma ağaçlarının ürün vermesiyle birlikte bahçelere yönelen yetiştiriciler, dallardaki elmaları özenle topluyor. Mahallede hasat mesaisi gün boyunca devam ederken, üreticiler emeklerinin karşılığını alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Ceviz bahçelerinde de yoğun mesai

Gölyaka Mahallesi'nde ceviz ağaçlarında da toplama çalışmaları sürüyor. Ağaçlardaki cevizler silkelenerek toplanırken, hasadın ardından ürünler özel makinelerde işleniyor. Elma ve cevizin aynı dönemde hasat edilmesi, mahallede hareketliliği artırıyor.

Kaynak: İHA
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