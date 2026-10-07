Konya Karapınar\'da bahçeye düşen yavru kerkenez, su içirilince uçup gitti

Konya Karapınar'da bahçeye düşen yavru kerkenez, su içirilince uçup gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Karapınar'da bir vatandaş, bahçesine düşen ve ayağa kalkmakta zorlanan bitkin yavru kerkenezi eline alarak su içirmeye çalıştı. Bir süre sonra hareketlenen yavru kuş uçarak gözden kayboldu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bahçesine düşen bitkin yavru kerkenez kuşu bulan vatandaş su içirmeye çalıştı.
Kayalı Mahallesi'nin Lokman Yaylası'nda yaşayan Mübah Üngör, bahçesine bir kuşun geldiğini fark etti. Kuşun oldukça bitkin olduğunu ve ayağa kalkmakta zorlandığını gören Üngör yanına gitti. Hareket etmekte güçlük çeken yavru kerkenezi eline alan Üngör daha sonra su içirmeye çalıştı. Yavru kerkenez bir süre sonra hareketlenerek uçup gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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