Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde yapımı devam eden Kop Tüneli çevresinde su kaynaklarının kalitesinin belirlenmesi amacıyla çevresel inceleme çalışması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Laboratuvarı teknik personeli tarafından tünel ve çevresindeki su kaynaklarından analiz edilmek üzere numuneler alındı.

Alınan numuneler, su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarıyla bölgedeki su kaynaklarının durumunun bilimsel veriler doğrultusunda takip edilmesi planlanıyor.

Çevrenin korunması, doğal su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kamu yatırımlarının çevresel açıdan izlenmesine yönelik çalışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.