Kozan\'da yol çalışmalarına hız verildi

Kozan Belediyesi, ilçe genelinde şehir merkezi ve kırsal mahallelerde asfaltlama, yol bakım, yol açma ve tesviye çalışmalarına yaz döneminde hız verdi.

Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan çalışma programı çerçevesinde ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Şehir merkezindeki Mahmutlu, Karacaoğlan, Tavşantepe, Ağlıboğaz ve Kelebekler mahallelerinde asfaltlama ve yol bakım çalışmaları yürütülürken, diğer mahallelerde de çalışmalar etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

Kırsal mahallelerde ise yol açma, tesviye ve bakım çalışmaları program dahilinde devam ediyor. Özellikle hasat döneminde tarımsal üretimin aksamaması amacıyla üreticilerin kullandığı grup yolları ile tarla bağlantı yollarında çalışmalar yoğunlaştırılırken, Faydalı, Postkabasakal ve Çokak mahallelerinde de ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçe genelinde hizmetlerin planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirterek, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşması için ekiplerin sahada görev yaptığını söyledi.

Atlı, "Kozan'ın her noktasına hizmet ulaştırma anlayışıyla çalışıyoruz. Şehir merkezimizde asfalt ve yol bakım çalışmalarımızı sürdürürken, tüm kırsal mahallelerimizde de yol açma, tesviye ve bakım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Üreticimizin tarlasına, vatandaşımızın evine güvenli ve konforlu ulaşabilmesi bizim önceliğimizdir. Ekiplerimiz planlama doğrultusunda Kozan'ın dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - ADANA