Kozan Kent Konseyi\'nden itfaiye binası tepkisi

ADANA (İHA) – Kozan Kent Konseyi Başkanı Can Karaoğlan, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir itfaiye binası kazandırılmasını hizmet açısından olumlu karşıladıklarını ancak seçilen yerin şehircilik ve ulaşım açısından ciddi sorunlar oluşturacağını söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir belediyesi tarafından yapımı süren yeni itfaiye hizmet binasının otogar yanındaki alana inşa edilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Kozan Kent Konseyi Başkanı Can Karaoğlan, yaptığı basın açıklamasında, itfaiye binasının seçilen konumunun yanlış olduğunu savunarak kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Karaoğlan, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir itfaiye binası kazandırılmasını hizmet açısından olumlu karşıladıklarını ancak seçilen yerin şehircilik ve ulaşım açısından ciddi sorunlar oluşturacağını öne sürdü. Otogar bölgesinin ilçenin en yoğun trafik noktalarından biri olduğunu belirten Karaoğlan, acil durumlarda itfaiye araçlarının bu yoğunluk nedeniyle müdahalede gecikme yaşayabileceğini ifade etti.

Karaoğlan açıklamasında, "Yangın, deprem ve diğer afetlerde saniyelerin kritik önem taşıdığı bir noktada, itfaiye araçlarının yoğun otogar trafiğinin içinden çıkmaya çalışması şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun değildir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehir çeperlerinde ve ana arterlere doğrudan bağlantısı bulunan alternatif alanlara sahip olduğunu ileri süren Karaoğlan, itfaiye binasının daha stratejik bir noktaya taşınması gerektiğini savundu.

Kent Konseyi olarak hizmete değil, yanlış planlandığını düşündükleri yatırıma karşı olduklarını vurgulayan Karaoğlan, "İtfaiye binasının hem personelin daha verimli çalışabileceği hem de şehir trafiğini olumsuz etkilemeyecek uygun bir noktada yapılmasını istiyoruz. Teknik birimler tarafından yeniden değerlendirme yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kozan Kent Konseyi, kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulunarak ilçenin geleceği ve kamu yararı açısından sürecin ortak akılla yürütülmesi gerektiğini kaydetti. - ADANA