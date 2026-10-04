Adana Kozan'da apartmana yıldırım düştü: Kopan beton parçaları park halindeki 2 aracı vurdu - Son Dakika
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Adana Kozan'da apartmana yıldırım düştü: Kopan beton parçaları park halindeki 2 aracı vurdu

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Adana Kozan\'da apartmana yıldırım düştü: Kopan beton parçaları park halindeki 2 aracı vurdu
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Kozan'da akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren fırtına ve sağanak sırasında Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Rahime Yüce Apartmanı yıldırım isabetine uğradı. Binadan kopan betonlar aşağıda park eden 2 otomobilde hasara yol açtı, yaralanan olmadı. Aynı dakikalarda yaşanan deprem panik yaratırken, kesilen elektrik yüzünden asansörde kalan 3 kişi görevlilerce kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve şiddetli sağanakta düşen yıldırım korkuttu. Yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları 2 otomobilde hasara yol açtı.

FIRTINA SIRASINDA DEPREM DE OLDU

Kozan ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren şiddetli sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış ve fırtınanın etkili olduğu dakikalarda meydana gelen deprem de vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.

BETON PARÇALARI OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Rahime Yüce Apartmanı'na yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle apartmandan kopan beton parçaları, bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, 3 KİŞİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Şiddetli yağış ve yıldırımların ardından bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle bir apartmanın asansöründe mahsur kalan 3 kişi, görevlilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kısa süreli etkili olan fırtına, sağanak ve yıldırımlar ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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