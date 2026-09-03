Kümbet Yaylası'nda dönüşüm muhtarların desteğini aldı - Son Dakika
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Kümbet Yaylası'nda dönüşüm muhtarların desteğini aldı

Kümbet Yaylası\'nda dönüşüm muhtarların desteğini aldı
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Giresun'un önemli turizm merkezi Kümbet Yaylası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışması bölge halkını memnun etti.

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden Kümbet Yaylası'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışması, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kümbet Köyü Çarşısı'nda gerçekleştirilmesi planlanan proje ile yaylanın doğal ve kültürel dokusuna uygun, daha düzenli, modern ve estetik bir yaşam ve ticaret alanı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmanın Kümbet'in çehresini değiştireceğini belirten Kümbet Köyü Muhtarı Yılmaz Akıl ile önceki dönem muhtarı Satgun Dural, projenin yaylanın geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Muhtarlar yaptıkları ortak açıklamada, Kümbet köyünün bölgenin ve Giresun'un önemli turizm değerlerinden biri olduğunu belirterek, çarşıda yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmasının yaylanın geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Daha düzenli, modern ve yaylanın doğal dokusuna yakışır bir Kümbet oluşturulması amacıyla atılan adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden muhtarlar, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Muhtarlar açıklamalarında, "Bu önemli sürecin hayata geçirilmesinde katkı ve desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk'e, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'e, AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Alkan'a, Giresun Milletvekillerimiz Nazım Elmas ve Ali Temür'e ve emeği geçen herkese Kümbet halkı adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kümbet Köyü Çarşısı'nın hem bölge halkına hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere daha nitelikli bir yaşam ve ticaret alanı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Giresun, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kümbet Yaylası'nda dönüşüm muhtarların desteğini aldı - Son Dakika

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