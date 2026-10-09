Kuşadası Belediyesi ekipleri, deforme olan Yeniköy yolunu asfaltlayarak trafiğe açtı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi ekipleri, deforme olan Yeniköy yolunu asfaltlayarak trafiğe açtı

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Kuşadası Belediyesi ekipleri, deforme olan Yeniköy yolunu asfaltlayarak trafiğe açtı
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Kuşadası'nı Aydın'a bağlayan Yeniköy güzergahında mevsim şartları ve uzun süreli kullanımla deforme olan yol bölümleri, Kuşadası Belediyesi ekiplerince asfaltlandı. Ulaşım güvenliği ve sürüş konforunu artırmayı amaçlayan çalışmaların ardından güzergah araç trafiğine açıldı.

Kuşadası'nı Aydın'a bağlayan Yeniköy güzergahındaki yıpranan yol bölümleri, Kuşadası Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla asfaltlanarak yeniden trafiğe açıldı.

Kuşadası'nı, Yeniköy güzergahı üzerinden Aydın'a bağlayan yolda, mevsim şartları ve uzun süreli kullanıma bağlı olarak deforme olan bölümler, Kuşadası Belediyesi ekiplerinin iş birliğiyle yenilendi. Ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artırılması amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı onarım çalışmasıyla yıpranan yol bölümleri asfaltlanarak yeniden kullanıma açıldı. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Kuşadası yönünde deforme olan asfalt bölümleri ekipler tarafından ele alındı. İlk etapta mevcut asfaltın hasarlı kısımları özel ekipmanlarla kazınarak zeminin yeni asfalt uygulamasına uygun hale getirilmesi sağlandı. Ardından gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni asfalt serimi gerçekleştirilerek yolun yıpranan bölümleri yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Çalışmaların yol güvenliğini ve günlük ulaşımı mümkün olduğunca az etkilemesi amacıyla bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin koordineli ve özverili çalışması sayesinde yol yenileme işlemleri kısa süre içerisinde tamamlandı. Çalışmaların sona ermesinin ardından kontrollü olarak sürdürülen trafik akışı yeniden normale döndürülerek güzergah araç trafiğine tamamen açıldı.

Kaynak: İHA
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