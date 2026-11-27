Kuşadası'nda gerçekleştirilen söyleşide meşelerin ekolojik, tarihi ve kültürel açıdan taşıdığı önem masaya yatırılırken, asırlara şahitlik eden anıt ağaçların korunması gerektiği vurgulandı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından gerçekleştirilen Çarşamba Söyleşileri kapsamında, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı konuk oldu. Kırmacı, "Anadolu'nun Kadim Ağaçları: Meşeler" başlıklı sunumunda meşe türlerinin çeşitliliğine, orman ekosistemlerindeki yerine ve biyolojik çeşitlilik bakımından önemine değindi. Sunumda ayrıca meşelerin insanlık tarihindeki farklı kullanım alanları ele alındı. Kıtlık dönemlerinde palamuttan yapılan ekmeklerden Avrupa deri sanayisini besleyen palamut ticaretine, mürekkep üretiminden antik dünyanın kutsal ağaçlarına kadar meşelerin geçmişteki rolü katılımcılarla paylaşıldı.

Kuşadası ve çevresindeki anıt meşelerin de gündeme getirildiği söyleşide, yüzyıllara tanıklık eden bu ağaçların sadece doğal zenginlik değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel miras olduğu vurgulandı. Meşelerin birçok canlıya yaşam alanı sunduğu belirtilerek, bunların korunmasının geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiği ifade edildi. Söyleşiden önce Aydın'ın Köşk ilçesinden gelen 8. sınıf öğrencisi Berken Açıkyer, yeni keşfedilen endemik bitkilerden Latmos Taşkıranı ile milli parkın önemli endemik türlerinden Tüylü Çan Çiçeği hakkında bilgi verdi. Programın sonunda Prof. Dr. Mesut Kırmacı'ya eczacı Süleyman Arslantürk, Berken Açıkyer'e ise biyolog Emel Candel tarafından EKODOSD'un teşekkür belgeleri takdim edildi.