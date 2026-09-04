Kuşadası\'nda otellerde hijyen denetimleri sıkılaştırıldı, gıda mühendisi ekipler kontrol yaptı

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonu dolayısıyla kent genelindeki otellere yönelik düzenlediği hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Kuşadası Belediyesi kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda konaklama yapabilmesi amacıyla turistik işletmelere yönelik düzenlediği hijyen denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri tarafından kentte hizmet veren otellerde denetimler yapıldı. Gıda mühendisi eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Kullanılan ürünlerin son tüketim tarihlerine de bakılan denetimde, soğuk hava depoları, ruhsatlar ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu da incelendi. Denetimlerin turizm sezonu boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.