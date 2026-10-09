Kuşadası Soğucak'ta kötü koku şikayeti üzerine evden 6 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Kuşadası Soğucak'ta kötü koku şikayeti üzerine evden 6 kamyon çöp çıkarıldı

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Kuşadası Soğucak\'ta kötü koku şikayeti üzerine evden 6 kamyon çöp çıkarıldı
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Kuşadası Soğucak'ta kötü koku şikayetiyle gidilen 3 katlı evden 6 kamyon çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri temizliğin ardından ilaçlama yaparken, mahalle sakinleri mağduriyetin giderildiğini belirterek teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi ekiplerinin, kötü koku şikayeti üzerine gittikleri Soğucak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı müstakil evden 6 kamyon çöp çıktı. Mahalle sakinleri, mağduriyetlerini giderdikleri için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'ndeki Aşiyan Sitesi'nde bulunan 3 katlı müstakil bir evden kötü kokular gelince bölgede oturanlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Filiz D.'ye (78) ait evin kapısını çilingirle polis eşliğinde açtı. İçeri giren 15 kişilik temizlik ekibi, evdeki odalarda uzun süredir biriktirildiği belirlenen evsel atık, çöp ve çeşitli malzemeleri tek tek dışarı çıkardı. 6 kamyon dolusu atık bertaraf edilmek üzere katı atık düzenli depolama sahasına götürüldü. Temizlik çalışmasının ardından evin bahçesi ve odalarında kötü koku, haşere ve benzeri sorunların önüne geçmek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması da yapıldı.

Çöp ev nedeniyle uzun süredir cam bile açamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, "Benim evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Site Yöneticisi Neşet Yüksel ise, "Evin sahibi yıllar içerisinde kaldığı yeri, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak ben de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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