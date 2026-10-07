Kütahya'da sahipsiz hayvan etkinliğinde öğrencilere Hayvan Dostu Belgesi verildi - Son Dakika
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Kütahya'da sahipsiz hayvan etkinliğinde öğrencilere Hayvan Dostu Belgesi verildi

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Kütahya\'da sahipsiz hayvan etkinliğinde öğrencilere Hayvan Dostu Belgesi verildi
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Kütahya Valiliği koordinasyonunda KÜSHAYKOB, sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık etkinliğini Sokak Hayvanları Bakımevi'nde düzenledi. Etkinlikte öğrenciler hayvanlarla bir araya geldi, bilgilendirildi ve Hayvan Dostu Belgesi aldı.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanlığı (KÜSHAYKOB) tarafından sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sahipsiz hayvanlara karşı duyarlılığın artırılması ve tüm canlıların yaşam hakkına saygı konusunda toplumsal bilincin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, Sokak Hayvanları Bakımevi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Aydeniz, Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, ilgili kurumların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, bakımevinde bulunan sahipsiz hayvanlarla bir araya gelerek onları yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrencilere hayvan sevgisinin geliştirilmesi, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam haklarına saygı konusunda bilgiler verildi.

Programda ayrıca öğrencilere "Hayvan Dostu Belgesi" takdim edildi. Belgeyle öğrencilerde hayvan sevgisi ve koruma bilincinin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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