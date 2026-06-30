Kuzuyayla'da Doğaseverlerden Tür Sayım Etkinliği - Son Dakika
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Kuzuyayla'da Doğaseverlerden Tür Sayım Etkinliği

Kuzuyayla\'da Doğaseverlerden Tür Sayım Etkinliği
30.06.2026 09:50
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Kuzuyayla'da düzenlenen etkinlikte 109 canlı türü kaydedildi. 100'den fazla doğasever katıldı.

Kuzuyayla'da düzenlenen "Tür Say" etkinliğinde bir araya gelen doğaseverler, bölgedeki flora ve faunayı inceleyerek 109 farklı canlı türünü kayıt altına aldı. Uzmanların rehberliğinde yapılan çalışmada 300'ü aşkın biyoçeşitlilik gözlemi gerçekleştirildi.

"Doğa Kocaeli" etkinlikleri kapsamında, Kuzuyayla'da biyoçeşitlilik gözlem ve kayıt çalışması gerçekleştirildi. "Tür Say" adıyla bilinen ve vatandaş bilimi olarak nitelendirilen etkinlik, 1400 metre rakımlı Kuzuyayla'da 100'ü aşkın doğaseverin katılımıyla yapıldı.

Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde dürbün, böcek gözlem kutuları ve büyüteçler kullanarak bölgenin flora ve faunasını inceledi. Tespit edilen ağaç, çiçek, mantar, böcek, kuş ve memeli gibi canlı türleri, cep telefonlarına yüklenen mobil uygulama (iNaturalist) üzerinden fotoğraflanarak tanımlandı ve raporlandı.

109 farklı tür tespit edildi

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Acemi, yaban hayatı uzmanı Ümit Malkoçoğlu ve Ormanya biyoloğu Dr. Recep Bakır'ın rehberliğinde gün boyu süren saha çalışmalarında, 300'ü aşkın gözlem yapılarak 109 farklı tür kayıt altına alındı.

Kuş gözlemlerinde; kızılgerdan, kara kızılkuyruk, sıvacı, dağ kuyruksallayanı, çam baştankarası, dağ bülbülü ve çütre gibi türler saptandı. Böcek incelemelerinde ise teke böceği (Morimus Asper), Kafkas fistosu, diken kelebeği, İspanyol kraliçesi, sarı azamet gibi eklembacaklılar listeye eklendi. Flora gözlemine çıkan katılımcılar da şakayık, gıvışkan, küçük kantaron, sarı çiriş, çobanpüskülü ve kekik gibi çeşitli bitki türlerini belgeledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kuzuyayla'da Doğaseverlerden Tür Sayım Etkinliği - Son Dakika

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