Leylekler ve Adem Amca'nın Masalı - Son Dakika
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Leylekler ve Adem Amca'nın Masalı

Leylekler ve Adem Amca\'nın Masalı
15.06.2026 13:42
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Yaren leylek ve eşi Nazlı'nın Adem amca ile buluşması, doğada masalsı anlar yarattı.

Bahar habercisi olarak artık tüm dünyada bilinen Adem amca ve Yaren leylek hikayesine gün geçtikçe yeni kahramanlar dahil oluyor. 5 yıl aradan sonra Yaren leyleğin eşi de bu yıl yeniden kayığa konmaya başladı. Bu masalsı buluşmaya balıkçıllar, martılar, karabataklar ve çeşitli kuşlar da ortak oluyor.

15 yıldır her bahar Bursa'nın Eskikaraağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile buluşan Yaren leylek bu simgeleşen dostluğuyla gönüllere taht kurarken hikayesiyle tüm dünyada yankı uyandırıyor.

Bu yıl 15. kez bir araya gelen ikilinin bu masalsı dostluğuna Yaren leyleğin eşi de ortak oldu. 5 yıl önce bir kez daha kayığa konan ama o yıl ve sonraki yıllarda hep tereddüt ederek kıyıda bekleyen ve bu sebeple 'Nazlı' adı verilen leylek bu yıl yeniden kayığa konunca hikaye bir kez daha gündeme geldi.

Hikayeyi fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Ona zaten kayığa konmakta tereddüt ettiği için Nazlı adını vermiştik. 5 yıl önce zaman zaman kayığa konduğu anlar olmuştu. Ancak devamı gelmemişti. 5 yıl aradan sonra bu yıl yeniden eşi Yaren gibi o da kayığa konunca fotoğrafa çok daha büyük bir hikaye yansıdı. Onların bu buluşmasına gölün kuşları da dahil olunca o anları 'Adem Harikalar Diyarında' başlığıyla paylaştım. Çünkü küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl, karga, gümüş martı ve onların yanında kıyıda kediler ve açıkta pelikanlar da bu dostluğu izliyor ve bir yandan düşen balıklardan nasipleniyor. Uzun bir aradan sonra Adem amcanın kayığının bu denli kalabalık olması harikaydı" dedi.

Balıkçı Adem Yılmaz da o anlardan duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Bu sabah misafir ağırlamaktan yoruldum adeta. Balıkçıllar, martılar, karabataklar, kıyıda da kediler kayıkta leylekler derken epey yoruldum. Ama çok mutluyum. Acaba bu yıl yavruları da gelir mi diye düşünmeye başladım. Çok mutlu olurum elbette' dedi.

Yaren ve Nazlı'nın bu sene 5 yavrusu dünyaya geldi

Öte yandan, bu yıl özellikle bahar aylarında artan yağışlar sayesinde gölün su seviyesinin eski yıllardaki gibi arttığını belirten Tüydeş, bunun yavru sayısına da etki ettiğini belirterek Yaren'in beş yavrusu olduğunu ve hepsinin gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti. Bunun yanında bölgedeki diğer yuvalarda da yavru sayısında olumlu bir artış olduğunu sözlerine ekleyen Tüydeş, "İnsanlar bu yağışları ve artan su seviyesini felaket diye adlandırıyor ancak doğa için bu durum aksine bir cennet oldu" dedi.

Yaban fotoğrafçısı Tüydeş yaşadığı masalsı anları sosyal medyasında şu cümlelerle dile getirdi:

"Adem amca harikalar diyarında Nazlı tam kayığa konuyor, Yaren sanki gülümsüyor, ak balıkçıl poz veriyor, ben de kareye gireyim der gibi etrafta dolanıyor. Adem amca ise tüm bu güzelliği sessizce izlerken haklı bir gururla tebessüm ediyor. Mahalle kedileri bu buluşmayı müthiş bir kıskançlıkla kıyıdan izliyor. Bu hikayeyi 10 yıl önce ilk paylaşırken şöyle bir başlık seçmiştik: 'La Fontaine Masalları gerçek oldu.' Aradan geçen onca yıla rağmen, hala yeni bir sayfasını yaşamaya devam ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hayvanlar, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Leylekler ve Adem Amca'nın Masalı - Son Dakika

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