Lüleburgaz\'da Gelincik Tarlaları

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mayıs ayında açan gelinciklerle kırmızıya bürünen tarlalar dronla görüntülendi.
Lüleburgaz'da faaliyet gösteren bisiklet grubu üyeleri, Gökhan Karataş öncülüğünde gelinciklerle kaplanan tarlalarda sürüş gerçekleştirdi. Bahar havasında pedal çeviren grup, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Özellikle kırsal alanlarda yoğun şekilde görülen gelincikler, eşsiz manzaralar sundu. Kırmızıya bürünen tarlalar dronla havadan görüntülendi. Doğaseverlerin ilgisini çeken bölgede oluşan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. - KIRKLARELİ
