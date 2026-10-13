Lüleburgaz'da yağmur suyu hattı temizliğinde ıslak mendille birlikte bavul çıkarıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da yağmur suyu hattı temizliğinde ıslak mendille birlikte bavul çıkarıldı

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Lüleburgaz\'da yağmur suyu hattı temizliğinde ıslak mendille birlikte bavul çıkarıldı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağış öncesi yağmur suyu hatlarındaki temizlikte ıslak mendillerin yanı sıra bir bavul çıkarıldı. Hatlara atılan yabancı cisimlerin tıkanmaya yol açabildiği, bu yüzden altyapı için hatların temiz tutulması gerektiği belirtildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağış öncesi ekiplerin kent genelindeki yağmur suyu hatlarında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında, ıslak mendillerin yanı sıra bir bavul da çıkarıldı.

Lüleburgaz'da yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi ve yağmur suyunun tahliyesinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sırasında hatlarda biriken atıklar temizlenirken, ekipler alışılmışın dışında bir görüntüyle karşılaştı. Yağmur suyu hattından ıslak mendillerin yanı sıra bir bavul çıkarıldı.

Yağmur suyu hatlarına atılan ıslak mendil, çöp ve yabancı cisimler suyun akışını engelleyerek tıkanmalara neden olabiliyor. Özellikle yağışlı havalarda altyapının işlevini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için hatların temiz tutulmasının önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da yağmur suyu hattı temizliğinde ıslak mendille birlikte bavul çıkarıldı - Son Dakika
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