Makam Dağı\'nda Bahar ve Kış Buluştu

Diyarbakır'da bahar çiçekleri açarken, Ergani ilçesinin kalbi Makam Dağında kış geri döndü. Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcusu Mehmet Fatih Aktürk, bölgenin sarp ve manevi derinliği en yüksek noktalarından biri olan Makam Dağına solo tırmanış gerçekleştirdi.

Aşağıda güneşli bir hava hakimken, tek başına bin 515 rakımlı zirveye doğru yol alan Aktürk, tırmanışın en kritik noktasında beklemediği bir doğa olayıyla karşılaştı. Zirveye ulaştığı o anlarda gökyüzünden dökülen lapa lapa kar taneleri, bu zorlu mücadeleyi unutulmaz bir görsel şölene dönüştürdü. Nisan ortasında yaşanan bu nadir doğa olayını yerinde tecrübe eden Aktürk, Makam Dağının her zaman heybetli ve davetkar olduğunu belirterek, "Aşağıda bahar yaşanırken, yukarıda lapa lapa kar yağışı altında bu manevi atmosferi solumak tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı.

Sadece bir spor faaliyeti olmanın ötesinde, Ergani'nin doğal ve inanç turizmine de dikkat çeken bu başarılı tırmanış, zirvedeki tarihi dokuyla birleşen beyaz örtünün etkileyici manzarasını gözler önüne serdi. - DİYARBAKIR