Başkan Er çarşı merkezinde incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çarşı merkezinde yapımı tamamlanan yeni iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Esnafla birlikte bölgeyi gezen Başkan Er, şehir merkezindeki ticari hayatın yeniden canlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Yeni iş yerlerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Er, esnafın bir an önce kalıcı iş yerlerine taşınması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Konteyner iş yerlerinin kaldırılması amacıyla tebligatların gönderildiğini belirten Başkan Sami Er, "İnsanlarımızın kalıcı iş yerlerine yerleşmesi için çalışıyoruz. İş yerleri bitti, artık sahiplerini bekliyor. Konteynerler kaldıkça insanlarda geçici alanlarda kalma umudu oluşuyor. Bu nedenle konteynerlerin tamamına tebligat gönderdik. Konteynerler kalkınca Malatya'da depremin esamesi kalmayacak" dedi.

Çarşı merkezindeki ticari alanların daha düzenli hale gelmesi amacıyla kümelenme modelinin uygulanacağını kaydeden Başkan Er, yerlerin belirlendiğini ve gerekli kararların belediye meclisinden geçtiğini söyledi. Bazı bölgelerde karma kullanım alanlarının da bulunduğunu ifade eden Başkan Er, "Kümelenme olursa burası gerçek değerini bulur. Tabela ve sundurma konusunda da standart uygulamalar olacak" diye konuştu.

Şehrin otopark ihtiyacına yönelik önemli yatırımlar yapıldığını belirten Er, Saray Mahallesi ile çarşı bölgesinde toplam 3 bin 100 araçlık otoparkın hayata geçirildiğini aktardı.

Rezerv alan çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Başkan Er, kalan birkaç bölgenin ise kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirileceğini ifade etti.

Ulaşım yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da planlanan tramvay projesinin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylandığını kaydetti.

Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde büyük bir operasyon yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Er, kira fiyatlarındaki artışa ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Er, "Altay Kışlası bölgesindeki kiralarla ilgili bir çalışma yaptık. Bu konuda toplantılar yaparak çözüm üretmek için istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İncelemelerinin ardından esnafla çay içip sohbet eden Başkan Er, Malatya'nın ticari hafızasının korunmasının önemine dikkati çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'nın bir hafızası var. Şire Pazarı, Kasap Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Ayakkabıcılar Pazarı gibi yerlerin kimliği bellidir. Kümelenme modeli uygulanırsa hem daha düzenli hem de daha güçlü bir ticari yapı ortaya çıkacaktır" diye konuştu. - MALATYA