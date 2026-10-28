Mardin Mazıdağı\'nda 167 çiftçiye 40 ton 200 kilogram mercimek tohumu dağıtıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 167 çiftçiye yüzde 75 hibeli toplam 40 ton 200 kilogram mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında gerçekleştirilen destekle, ilçede tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor. Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında dağıtılan Mardin mercimeği tohumlarının, toplam 3 bin 100 dekarlık tarım arazisinde ekilmesi planlanıyor. Yetkililer, Mezopotamya'nın verimli topraklarında tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.