Marmaris Seyir Tepesi\'nde çöp mesaisi

Marmaris'in simge noktalarından Seyir Tepesi'nde her gün binlerce kişi eşsiz manzarayı izleyip fotoğraf çektirirken, geride bırakılan çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Marmaris Belediyesi ekipleri, özellikle yangın riski oluşturan cam şişeleri toplamak için bölgede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Marmaris'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan ve ilçenin panoramik manzarasını gözler önüne seren Seyir Tepesi, her gün yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak kartpostallık manzaranın hemen altında yaşanan çevre kirliliği, bölgenin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Marmaris girişindeki karayolu güzergahında ve Seyir Tepesi çevresinde bir kez daha kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Yamaçlara ve yol kenarlarına gelişi güzel atılan atıklar tek tek toplanırken, en dikkat çeken atıkların cam şişeler olduğu görüldü. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkisiyle cam atıkların oluşturabileceği yangın riski nedeniyle ekipler titiz bir çalışma yürüttü.

Çalışmalara Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü de katıldı. Ormanlık alanların içinde ve çevresinde bırakılan cam şişelerin güneş ışınlarını odaklayarak yangın çıkmasına neden olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Ünlü, ilçenin doğal güzelliklerini korumanın sadece belediyenin değil, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Seyir Tepesi, Marmaris'in vitrini konumunda. Bu eşsiz doğayı ve güzel ilçemizi gelecek nesillere temiz ve sağlıklı şekilde bırakabilmek için tüm vatandaşlarımızdan çöplerini doğaya değil, çöp kutularına bırakmalarını rica ediyoruz" mesajını verdi. - MUĞLA