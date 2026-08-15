Marmaris’te Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Marmaris’te Orman Yangınına Müdahale

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Bakan Yumaklı, Marmaris Aksaz'daki yangına 7 uçak, 17 helikopter ve 46 arazözle müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris Aksaz bölgesinde çıkan orman yangınına 7 uçak, 17 helikopter ve 46 arazözle müdahaleye devam edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması. Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ekiplerimizin cansiperane mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı zorlu arazideki alevlere müdahale etmek amacıyla, kurumlar arası koordinasyonla bir operasyon yürütüyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla, arazözlerimiz ve orman kahramanlarımız doğrudan yangın bölgesine sevk ediliyor. Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek; gündüz 7 uçak, 17 helikopterle yürüttüğümüz bu mücadeleye, hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekiplerimizle birlikte toplamda 46 arazözle devam ediyoruz. Mücadelemiz, alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek. Yeşil Vatan savunmamıza verdikleri destek için Milli Savunma Bakanlığımıza ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Marmaris’te Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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