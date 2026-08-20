Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor - Son Dakika
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Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

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Galatasaray'ın transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Aleksey Batrakov, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Transfer sürecinde teknik direktör Okan Buruk'un görüntülü görüşmeyle arayarak ikna ettiği 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı da imzaladı. Batrakov, transferin tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın 121 yıllık tarihindeki ilk Rus futbolcu olacak.

Galatasaray'ın transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Aleksey Batrakov'un İstanbul'a geliş programı belli oldu. Rostov maçı kadrosuna alınmayan Rus futbolcu, Galatasaray formasını imzalarken sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını açıkladı. Batrakov'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

KADROYA ALINMADI

Galatasaray, yeni 10 numarası Aleksey Batrakov'un transferinde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılıların transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Rus futbolcu, Rostov karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Batrakov, Rostov-Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını da imzaladı. Rus futbolcu, sarı-kırmızılı formayı imzalayarak transfer sürecinin son aşamaya geldiğini gösterdi.

Tarihte bir ilk! <a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a>'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

BUGÜN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Batrakov'un Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Rus futbolcunun bugün İstanbul'da olması planlanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel uçağının saat 08.00'de Moskova'dan kalkarak Batrakov'u İstanbul'a getireceği öğrenildi.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Aleksey Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve futbolcunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay bulunuyor. Ödemelerin taksitler halinde yapılacağı ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

5 YILLIK SÖZLEŞME

Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 4 milyon euronun üzerinde maaş alması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla yapacağı sözleşmede 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin de yer alacağı öğrenildi.

OKAN BURUK İKNA ETTİ

Galatasaray'ın transferde mutlu sona ulaşmasında teknik direktör Okan Buruk'un önemli rol oynadığı öğrenildi. Yaklaşık bir aydır transfer için masada bulunan sarı-kırmızılılar, Buruk'un genç futbolcuyla kurduğu bire bir iletişim sayesinde Batrakov'u ikna etti. Okan Buruk, Rus 10 numarayla görüntülü görüşerek Galatasaray'daki planlarını, oyun sistemini ve kendisinden beklentilerini anlattı. Fransa, İtalya ve İspanya'dan da talipleri bulunan Batrakov, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI PLANLANIYOR

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Aleksey Batrakov'un Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.

GEÇEN SEZON 17 GOL, 12 ASİST

Batrakov, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretti. Genç futbolcu, geçen sezon ise 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Okan Buruk, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Yeni cicildao hayırlı olsun 1 0 Yanıtla
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