Marmaris'te sağanak günlük yaşamı felç etti - Son Dakika
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Marmaris'te sağanak günlük yaşamı felç etti

Marmaris\'te sağanak günlük yaşamı felç etti
19.06.2026 18:11
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Marmaris'te aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri su birikintileriyle doldurup trafiği aksattı.

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalar adeta dereye döndü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri ve sundurmaların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle ilçe genelinde birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri meydana geldi. Yağışın etkisiyle bazı yollarda yürümek zorlaşırken, vatandaşlar suyla kaplanan bölgelerden geçebilmek için alternatif güzergahlar kullandı.

Yağışın şiddetine dikkat çeken vatandaşlar, uzun zamandır böyle bir yağmur görmediklerini belirtti. Bazı vatandaşlar, "Kış mevsiminde bile böyle yağmur görmedik. Biraz daha uzun sürseydi sel olur diye korkuyorduk. Yağmur bir anda bastırdı, hazırlıksız yakalandık" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Marmaris'te sağanak günlük yaşamı felç etti - Son Dakika

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