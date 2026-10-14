Marmaris'te sağanakla gelen sel suları İçmeler'de denizi kahverengiye çevirdi - Son Dakika
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Marmaris'te sağanakla gelen sel suları İçmeler'de denizi kahverengiye çevirdi

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Marmaris\'te sağanakla gelen sel suları İçmeler\'de denizi kahverengiye çevirdi
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Marmaris'te dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak yağış, yollarda su birikintileri oluşturdu. Dağlık alanlardan gelen sel suları İçmeler Sahili'nden denize ulaşarak denizin rengini kahverengiye döndürdü, yağışların aralıklarla süreceği öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün geceden bu yana devam eden sağanak yağışın getirdiği sel suları ile birlikte denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, dağlık alanlardan gelen sel suları denize aktı. Marmaris İçmeler Sahili'nden denize ulaşan yağmur suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Marmaris'te yağışların aralıklarla yerel olarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Marmaris'te sağanakla gelen sel suları İçmeler'de denizi kahverengiye çevirdi - Son Dakika
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