Menteşe'de 1 ton kireç dağıtıldı - Son Dakika
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Menteşe'de 1 ton kireç dağıtıldı

Menteşe\'de 1 ton kireç dağıtıldı
05.06.2026 17:33  Güncelleme: 17:35
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Menteşe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Saburhane Meydanı ve Kızıldağ Mesire Alanı'nda etkinlikler düzenledi. Başkan Gonca Köksal Aras, çocuklara çevre bilinci aşıladı, 1 ton kireç dağıtıldı ve hafta boyunca toplam 30 ton kireç dağıtılacağı açıklandı.

Menteşe Belediyesi, doğa koruma bilinci oluşturmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak için 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Saburhane Meydanında başlayan ve Kızıldağ Mesire Alanında devam eden çok yönlü etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında 1 ton kireç dağıtımı yapıldı.

Çevre farkındalığı videosu ile açılışı yapılan etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras çocuklarla interaktif bir diyalog kurarak Atatürk'ün Yalovadaki çınar ağacını kesmemek için köşkün yerini değiştirdiği tarihi hikayeyi anlattı ve Atatürk'ün doğa ve çevre hassasiyetini vurguladı.

Başkan Köksal Aras, "Çevre, doğadır, ormanlardır, tüm yaşam alanlarımızdır. Temiz hava solumak sağlığımız için hayati önemdedir. Maalesef çevremiz günden güne kirleniyor. Hepimize düşen görev çevremizi korumaktır. Sizler çevre gönüllülerisiniz, yerlere çöp atmamalı, atanları uyarmalıyız. Plastik, kağıt, pil, cam ve atık yağ gibi maddeleri ayrıştırarak atmalıyız. Ağaç dikmek de çok önemlidir. Bu yaz hep birlikte ağaçlandırma etkinliği yapalım" dedi.

Hafta boyunca toplam 30 ton kireç dağıtılacak

Başkan Köksal Aras'ın konuşmasının ardından çevre projelerine katılan okulların müdürlerine teşekkür belgesi verildi ve Agora Tiyatro Grubu'nun hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinlik çerçevesinde Menteşe Belediyesi tarafından 1 ton kireç dağıtıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere satranç takımı, akıl oyunları ve geri dönüşüm malzemesinden üretilen çevre dostu kalemler hediye edildi.

Etkinlikler, Kızıldağ Mesire Alanında gerçekleştirilen çevre temizliği ile devam etti. Çocukların yoğun katılımıyla yapılan temizlik faaliyetinde, gençlere çevre bilinci ve doğa sevgisi konusunda farkındalık kazandırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Menteşe'de 1 ton kireç dağıtıldı - Son Dakika

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