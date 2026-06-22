Menteşe'de Hasat Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Menteşe'de Hasat Denetimleri Başladı

Menteşe\'de Hasat Denetimleri Başladı
22.06.2026 10:25
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Menteşe'de arpa ve yulaf hasadı sürecinde, biçerdöver kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde arpa ve yulaf hasadının başlamasıyla birlikte, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada biçerdöver kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Muğla'nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Menteşe ilçesinde, üreticilerin aylardır büyük emekle yetiştirdiği arpa ve yulaf ürünlerinde hasat dönemi başladı. Sahada hummalı bir çalışma yürüten üreticilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri eşlik ediyor.

Hasat sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçen ilçe müdürlüğü teknik ekipleri, tarlalarda görev yapan biçerdöverlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan kontrollerde, milli servet olan ürünlerin toprağa dökülmesini engellemek adına biçerdöverlerin tane kaybı oranları, operatör belgeleri ve yangın söndürme ekipmanları gibi kritik detaylar titizlikle inceleniyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat dönemi boyunca kontrollerin aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, kurallara uymayan ve yüksek oranda tane kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerine karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Yapılan denetimlerle hem çiftçinin emeğinin korunması hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Menteşe'de Hasat Denetimleri Başladı - Son Dakika

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