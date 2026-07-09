Mera Alanları için Arazi Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da, 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' çerçevesinde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi, mera alanlarının etkin şekilde değerlendirilmesi ve proje faaliyetlerinin planlanan hedefler doğrultusunda yürütülmesi amacıyla arazi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü proje ekibi tarafından uygulama alanlarında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde mera alanlarında yerinde kontrol ve incelemeler yapılıyor. Çalışmada mera alanlarının mevcut durumu değerlendirilirken, planlanan faaliyetlerin uygulanma süreçleri takip ediliyor ve sahadan elde edilen veriler doğrultusunda gerekli tespitler gerçekleştiriliyor.

Arazi çalışmaları sırasında üreticilerle de bir araya gelen ekipler, proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, üreticilerin görüş ve önerilerini alarak uygulama sürecine katkı sağlayacak değerlendirmeler yapıyor.

Yetkililer, kırsal kalkınma hedeflerine katkı sunmak, proje uygulamalarının etkinliğini artırmak ve mera kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini desteklemek amacıyla arazi çalışmalarının planlı ve titiz bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR