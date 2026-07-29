Mersin’de sivrisinek ve haşerelere karşı dijital takip sistemi - Son Dakika
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Mersin’de sivrisinek ve haşerelere karşı dijital takip sistemi

Mersin’de sivrisinek ve haşerelere karşı dijital takip sistemi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital dönüşümünü sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital dönüşümünü sürdürüyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı sistem sayesinde saha ekiplerinin çalışmaları anlık olarak takip edilirken, fotoğraf, video ve konum bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınarak mücadele çalışmaları daha etkin planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik vektörle mücadele çalışmalarında dijital teknolojiden yararlanıyor. 'Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Vektörle Mücadele Sistemi' sayesinde sahada görev yapan ekiplerin çalışmaları anlık olarak takip edilirken, uygulamalara ilişkin tüm veriler dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Sahada görev yapan personel, mobil uygulama üzerinden sisteme konum, zaman, personel bilgisi ve görsel veriler iletiyor. Böylece saha faaliyetlerinin denetimi kolaylaşırken, elde edilen veriler doğrultusunda mücadele çalışmaları da daha etkin planlanıyor.

"Vektörle mücadele çalışmalarımızı anlık takip ediyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektörle Mücadele Hizmetleri Şube Müdürü Sadık Eker, sistemin sahada yapılan tüm uygulamaların tek merkezden izlenebilmesine imkan sağladığını belirtti. Büyükşehir tarafından 13 ilçede yürütülen vektörle mücadele çalışmalarında, dijital altyapıyla desteklenen bu sistem sayesinde saha uygulamaları ve denetim mekanizmalarının çok daha etkin bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Eker, "Temel amacımız yaptığımız çalışmaları yakından izleyebilmek, raporlayabilmek ve yönetimde bunları uygun bir şekilde denetleyebilmek. Bu çalışmaların, istatistiki veriler ve raporlarla yönetime fayda sağlamasını hedefliyoruz. Çünkü sahada yapılan çalışmaların detaylarını sistem üzerinden görebiliyoruz. Geçmişe dönük, günlük veya anlık bilgiler alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'CBS Tabanlı Vektörle Mücadele Sistemi' sayesinde ekiplerin mobil uygulama aracılığıyla, sahada gerçekleştirdiği çalışmaları koordinat bilgileriyle birlikte merkeze aktardığını sözlerine ekleyen Eker, "Sahada çalışan her personelimizde, sisteme entegre olan aplikasyonun bulunduğu mobil telefon var. Bu aplikasyon üzerinden, yaptığı çalışmanın detaylarını fotoğraf ve video alarak sisteme yüklüyor. Girdiği veriyi onayladığı anda, koordinat tabanlı veri işlenmiş şekilde sistem üzerinden önümüze geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin’de sivrisinek ve haşerelere karşı dijital takip sistemi - Son Dakika

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