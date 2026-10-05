Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı - Son Dakika
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Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı

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Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
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Amasya’da meslek lisesi öğrencilerinin oluşturduğu ’tamir takımı’ arızalı elektronik eşyaları geri dönüştürmek için proje başlattı.

Amasya'da meslek lisesi öğrencilerinin oluşturduğu 'tamir takımı' arızalı elektronik eşyaları geri dönüştürmek için proje başlattı. Parçaları değiştirilen bilgisayar kasalarının tamiri sonrası bir köy okulunda oluşturulacak bilgisayar laboratuvarında yeniden eğitime kazandırılması amaçlanıyor.

Elektronik atıkların dönüşümü için iş birliği

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir geri dönüşüm firması iş birliğiyle elektronik atıkların toplanması ve geri kazanılması için uygulanan proje kapsamında üç farklı noktadaki atık kumbaralarına bırakılan malzemeler ayrıştırıldı. Atıkların öğrenciler tarafından tamir edilerek çalışır hale getirilmesine başlandı. Çalışmayacak nitelikteki elektrikli ve elektronik atıklar lisanslı tesise teslim edilecek. Çalışır hale getirilen ürünler ise çevre haftasında düzenlenecek ikinci el pazarında geliri okula sağlanmak üzere değerlendirilecek. Projeye katkıda bulunan öğrenciler ödüllendirilecek.

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerin sökülen cihazların iç yapısını görerek elektrik, elektronik bilgilerini pekiştirmesi, arıza tespiti ile gerçek cihazlar üzerinde arıza bulma ve tamir pratiği yapmasının yanı sıra malzemelerin geri kazanımının sağlanmasıyla çalışır durumda olan parçaları eğitim-öğretimde tekrar kullanması hedefleniyor.

Elektronik atıkların giderek çoğaldığını belirterek toplanması süren bilgisayar kasalarının öğrencilerden oluşan 'tamir takımı'nın çabasıyla geri dönüşümünün sağlanacağını anlatan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Elektrik Öğretmeni Fatih Bozat, "Bilgisayar kasalarının bakım ve onarımları sağlandıktan sonra bilgisayar olmayan köy okullarına bilgisayar atölyesi kurup çocukların bilgisayarla buluşmasını sağlayacağız" dedi.

Öğrenci arkadaşlarıyla cihazları tamir etmeye çalışan Yunus Emre Öztürk ise, yenileyecekleri bilgisayarları köy okullarındaki arkadaşlarına ulaştırmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Okula yaptığı ziyarette kamu özel sektör iş birliğiyle uygulanan projenin israfın önlenmesi için önem taşıdığına dikkat çeken Amasya Valisi Önder Bakan da, yapılan işi çok kıymetli bulduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti.

Ziyarette Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Derya Bulut, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile okul müdürü Ömer Karaboyun da yer aldı.

Kaynak: İHA
Meslek LisesiBilgisayarAmasyaÇevreSon Dakika

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