Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
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Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini

27.06.2026 09:33
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Ülke genelinde parçalı bulutlu hava, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar normallerin üzerinde.

Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini - Son Dakika

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