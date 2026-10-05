Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak konusunda uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak konusunda uyardı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 6 Ekim Salı öğleden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyinde yağış beklenirken, sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir istendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "6 Ekim Salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Siirt ve Şırnak'ın doğusunda (Pervari, Beytüşşebap, Uludere) ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde (Çermik, Çüngüş, Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Kozluk, Sason) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre beklendiği yer kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA
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