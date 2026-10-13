Meteoroloji Eskişehir'de aralıklı sağanak ve 1-3 derece sıcaklık düşüşü öngörüyor

Eskişehir'de yağış olacağı, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1- ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğle saatlerinde Eskişehir'in güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Mihalgazi, 24 derece ile Sarıcakaya ve Günyüzü ilçelerinde olacağı öngörülüyor.