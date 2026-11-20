Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre, Samsun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Uyarının 21 Kasım Cumartesi günü saat 09.00'da başlayıp 22 Kasım Pazar günü saat 09.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı kapsamında Atakum, Canik, İlkadım, Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme, Vezirköprü, Asarcık, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Ayvacık ve Yakakent ilçeleri bulunuyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek sel ve su baskını riskine, yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri ve resmi uyarıları dikkate almaları gerektiğini bildirdi.