Meteoroloji'ye göre birçok bölgede sağanak etkili olacak, sıcaklıklar azalacak - Son Dakika
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Meteoroloji'ye göre birçok bölgede sağanak etkili olacak, sıcaklıklar azalacak

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Meteoroloji tahminine göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu; birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Samsun ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacağı, sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor.

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 25

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31

Kaynak: İHA
Doğu KaradenizHava DurumuOsmaniyeMarmaraGüncelSamsunHatayYaşamÇevreSon Dakika

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