Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı
08.07.2026 11:17
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Erzurum ve çevresinde sağanak yağış beklentisi, vatandaşlara dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve sorumluluk sahasında bulunan iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum genelinde aralıklı ve yerel sağanak yağış beklenirken, Ardahan çevreleri ile Kars ve Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre Erzurum ve çevre illerde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda, bugün 12.00-18.00 saatleri arasında Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ayrıca Ardahan ve çevreleri için kuvvetli yağış uyarısını yineleyerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Erzurum'da ise merkez ve tüm ilçelerde gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının merkez, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Karayazı, Şenkaya ve Tekman'da 22, Pasinler, Pazaryolu ve Tortum'da 23, Aşkale, Çat, Köprüköy ve Narman'da 24, Horasan, Karaçoban ve Olur'da 25, Hınıs, İspir, Oltu ve Uzundere'de ise 26 derece olması tahmin ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Erzurum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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