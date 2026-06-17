Mudurnu'da Ay ve Yıldız Görsel Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudurnu'da Ay ve Yıldız Görsel Şöleni

Mudurnu\'da Ay ve Yıldız Görsel Şöleni
17.06.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu'da ay ve parlak yıldız, gökyüzünde ay-yıldız uyumunu oluşturdu. Vatandaşlar büyülendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde ay ve parlak bir yıldızın aynı karede buluşması görsel şölen sundu. Türk bayrağının simgesi olan ay-yıldızın gökyüzündeki bu muhteşem uyumu görenleri mest etti.

Doğal güzellikleri, tarihi konakları ve yemyeşil doğasıyla bilinen Mudurnu ilçesinde, havanın kararmasıyla birlikte gökyüzüne bakan vatandaşlar ay ve yıldızın aynı karede olmasına tanıklık etti. İnce bir hilal şeklinde parlayan ayın hemen uç kısmında beliren parlak yıldız, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Türk bayrağındaki ay ve yıldız silüetini gökyüzüne taşıyan bu anlar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mudurnu'da Ay ve Yıldız Görsel Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
TBMM’nin çalışması süresi uzatıldı TBMM'nin çalışması süresi uzatıldı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır

22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 22:33:01. #7.12#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Ay ve Yıldız Görsel Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.