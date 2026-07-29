Muğla'da Orman Yangınına Mücadele - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınına Mücadele

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muğla Seydikemer'deki yangına büyük bir ekip ile müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Seydikemer, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla'da Orman Yangınına Mücadele - Son Dakika

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