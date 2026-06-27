Muğla\'da Tarım Buluşmaları Devam Ediyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki üreticilerle bağını koparmayarak sahada aktif çalışmalarını sürdürüyor. 'Cuma Buluşmaları' kapsamında geleneksel hale gelen saha ziyaretlerinde tarım uzmanları, üreticilerle bir araya gelerek tarımdaki yeni dönem politikalarını, desteklemeleri ve kritik saha tedbirlerini paylaştı.

Muğla ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen saha çalışmalarında, üreticilere yeni tarımsal destekleme modeli ve üretim planlaması hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Sürdürülebilir üretim uygulamalarının masaya yatırıldığı buluşmalarda, tarımsal verimliliği artıracak yöntemler ve devlet desteklemelerinden maksimum düzeyde nasıl faydalanılacağı aktarıldı.

Muğla'nın en hassas olduğu konuların başında gelen orman yangınları da buluşmaların ana gündem maddelerinden biri oldu. İçinde bulunulan hasat sezonunda tarımsal faaliyetler esnasında alınması gereken tedbirler üreticilere tek tek hatırlatıldı. Özellikle biçerdöver kullanımı, anız yakılmaması ve tarla temizliği esnasında orman yangınlarının önlenmesine yönelik dikkat edilmesi gereken hayati hususlar üzerinde duruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bilgilendirme sunumlarının ardından üreticilerin görüş, öneri ve taleplerini yerinde dinleyerek notlar aldı. Ziyaretlere ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Tarımsal sahada üreticilerimizle buluşmaya, sorunları yerinde çözmeye devam ediyoruz. Yeni destekleme modellerimizi ve üretim planlamamızı anlatırken, bölgemiz için büyük önem taşıyan orman yangınlarına karşı hasat sezonu tedbirlerini de paylaştık. Üreticimizin yanında, üretimin her aşamasında sahada olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." - MUĞLA